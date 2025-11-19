Gobierno despliega maquinaria y personal técnico para atender emergencia por desbordes de ríos

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora Liebers, informó este miércoles que se desplegó maquinaria pesada, se garantizó el abastecimiento de diésel y se movilizó personal técnico especializado para intervenir de manera inmediata en las zonas afectadas por los recientes desbordes de ríos.

La decisión busca acelerar los trabajos de rehabilitación vial y asegurar una atención oportuna a las familias damnificadas, con especial prioridad para la comunidad de Achira, una de las más golpeadas por el evento climático.

Zamora explicó que el Ministerio trabaja en coordinación con sus entidades operativas para restablecer el tránsito, despejar caminos anegados y fortalecer las tareas de prevención ante posibles nuevos desbordes.

El Ministerio de Obras Públicas continuará realizando evaluaciones técnicas en las zonas impactadas, con el fin de optimizar la intervención, proteger la infraestructura vial y brindar apoyo a los equipos locales que trabajan en primera línea.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de los equipos de emergencia mientras continúan las labores de rehabilitación y asistencia.

Mire la publicación del Ministerio de Obras Públicas:

Mira la programación en Red Uno Play