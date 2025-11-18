Riesgo de desbordes: Senamhi lanza alerta naranja en ríos de tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alerta naranja ante los ascensos repentinos y, en algunos casos, ascensos progresivos del nivel de las cuentas de los ríos, con posibilidad de posibles desbordes en ocho ríos.

Según el informe, las cuencas de los ríos afectados serían Yapacaní, Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni.

La alerta naranja se mantiene del 19 al 20 de noviembre.

En la cuenca alta del río Mamoré, en el departamento de Cochabamba, se pronostican crecidas repentinas con posibles desbordes para los ríos Ivirgarzama, Magareño, Chimoré, Ichilo, Chapare, Rocha, Taquiña, Siches y río Mizque.

En el departamento de Santa Cruz, en la cuenca del río Mamoré, se verán afectados por los posibles desbordes los ríos Ichilo, Yapacaní, Suturú y el río Piraí.

En el departamento de La Paz, en la cuenca Río Beni (Yungas y Norte), los ríos que presentan ascensos progresivos con posibles desbordes son: Tipuani, Mapiri, Consata, Atén, Ichara, Khatu, Luribay, Sahapaki, Tamampaya, Solacama, Unduavi, Chulumani, Taquesi, Boopi, Zongo, Coroico, Yara, Tuichi y Alto Beni.

Mientras que en la Amazonía Norte son los ríos de Enapurera, Tequeje y río Cuñada los que presentan ascensos progresivos con posibles desbordes.

