Nacionales

Llega Rodrigo Paz a Samaipata

El presidente Rodrigo Paz llegó a bordo de un helicóptero este martes a la comunidad de Achira 

Miguel Ángel Roca Villamontes

Pasado el mediodía de este martes, el presidente Rodrigo Paz llegó a la comunidad de Achira, Samaipata, para coordinar las acciones de búsqueda y rescate en la comunidad que se encuentra declarada en desastre por los graves daños ocasionados por las últimas lluvias, que provocó riadas, mazamorras. 

