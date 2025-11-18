Llega Rodrigo Paz a Samaipata

Pasado el mediodía de este martes, el presidente Rodrigo Paz llegó a la comunidad de Achira, Samaipata, para coordinar las acciones de búsqueda y rescate en la comunidad que se encuentra declarada en desastre por los graves daños ocasionados por las últimas lluvias, que provocó riadas, mazamorras.

