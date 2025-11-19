“Parece que la estaba persiguiendo”: madre de Tanya exige justicia por la muerte de su hija

En medio de su dolor, la madre de Tanya pidió este miércoles justicia para su hija, la menor de 13 años fue reportada como desaparecida el pasado 15 de noviembre, desde entonces se desconocía su paradero. Hasta el terrible hallazgo de sus restos.

Cámaras de seguridad captaron el último momento en que fue vista la menor, cuando subió a una camioneta ploma, desde entonces se reportó su desaparición.

Tras días de intensa búsqueda, este martes, un joven de 22 años, llegó a dependencias policiales, donde confesó ser autor del crimen, además reveló que antes de quitarle la vida procedió a abusarla sexualmente, según confirmó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez.

La madre desconoce el motivo por el cual el sujeto atacó a su pequeña y posteriormente le quitó la vida, sospecha que él la perseguía.

“No sé qué motivo tenía para hacerle eso a mi hija, parece que la estaba persiguiendo y estudiando, es mi sospecha de ese tipo”, manifestó la madre.

Ahora pide justicia a las autoridades para que el sujeto tenga una sentencia ejemplar, además pide a la población no abandonarla en estos duros momentos, para que no den libertad al autor confeso del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play