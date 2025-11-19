TEMAS DE HOY:
Menor asesinada niña asesinada en Chulumani

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Parece que la estaba persiguiendo”: madre de Tanya exige justicia por la muerte de su hija

En medio del dolor, la madre de Tanya, menor de 13 años abusada y asesinada, pide justicia y pena máxima para el autor confeso del terrible crimen.

Red Uno de Bolivia

19/11/2025 11:52

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

En medio de su dolor, la madre de Tanya pidió este miércoles justicia para su hija, la menor de 13 años fue reportada como desaparecida el pasado 15 de noviembre, desde entonces se desconocía su paradero. Hasta el terrible hallazgo de sus restos.

Cámaras de seguridad captaron el último momento en que fue vista la menor, cuando subió a una camioneta ploma, desde entonces se reportó su desaparición.

Tras días de intensa búsqueda, este martes, un joven de 22 años, llegó a dependencias policiales, donde confesó ser autor del crimen, además reveló que antes de quitarle la vida procedió a abusarla sexualmente, según confirmó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez.

La madre desconoce el motivo por el cual el sujeto atacó a su pequeña y posteriormente le quitó la vida, sospecha que él la perseguía.

“No sé qué motivo tenía para hacerle eso a mi hija, parece que la estaba persiguiendo y estudiando, es mi sospecha de ese tipo”, manifestó la madre.

Ahora pide justicia a las autoridades para que el sujeto tenga una sentencia ejemplar, además pide a la población no abandonarla en estos duros momentos, para que no den libertad al autor confeso del crimen.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD