¡De película! Pitbull hace huir a un ladrón trepando una valla eléctrica (Video)

Un intento de robo terminó convirtiéndose en un verdadero espectáculo de valentía canina en Ciudad del Este, Paraguay. En plena madrugada del 16 de noviembre, un delincuente que ingresó con absoluta confianza a una vivienda de la fracción Villa Elvira terminó escapando aterrorizado, gracias a un pitbull que defendió a su familia con todo lo que tenía.

Las cámaras de seguridad registraron cada segundo del fallido atraco. En las imágenes se ve al sujeto, vestido con short y sudadera con capucha, ingresar por el garaje con total tranquilidad. Recorrió el espacio, observó el interior, calculó sus movimientos y hasta se tomó unos segundos para planear su golpe. Nada hacía presagiar que, en cuestión de instantes, su plan se derrumbaría por completo.

Apenas el intruso cruzó unos pasos dentro del garaje, el pitbull de la familia lo olió y comenzó a ladrar con fuerza. La reacción del hombre fue inmediata: salió corriendo despavorido, sin mirar atrás. El miedo fue tan grande que terminó escalando la valla eléctrica con todas sus fuerzas para huir, logrando escapar sin recibir ni una mordida, algo que muchos usuarios dijeron que fue pura suerte.

Mientras el sujeto huía, el perro corrió a toda velocidad directo hacia la reja, incluso chocando contra ella en su intento de alcanzar al intruso. Su determinación quedó registrada en video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Medios locales, como NPY, informaron que tras el reporte del ingreso no autorizado, la Policía realizó patrullajes para dar con el responsable. Sin embargo, su identidad y paradero siguen siendo un misterio. La familia no presentó una denuncia formal, pero las imágenes difundidas los habrían motivado a intentar identificar al sospechoso.

En redes, el video generó una ola de comentarios que celebran al “perrito guardián”, convertido ahora en héroe de su barrio: “Lástima que no lo agarró el perrito”, “Una verdadera lástima que el perro guardián no completó su trabajo”, “El premio al mayor hermoso guardián”, “Se salvó”, “Para que aprenda y no vuelva a intentar ingresar a esa casa”.

Mira el video:

