Diputados reinstalarán la sesión para tratar la ley de elecciones subnacionales

La autoridad exhortó a la Comisión de Constitución a remitir “a la brevedad posible” el informe requerido para que el pleno pueda considerar el proyecto normativo. 

Hans Franco

19/11/2025 17:08

Foto: Diputados sesionará a las 18:30 para tratar ley de subnacionales (APG)
La Paz

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, informó este miércoles que la sesión ordinaria, interrumpida la noche del martes, será reinstalada a las 18:30, una vez que la Comisión de Constitución remita el informe correspondiente sobre el proyecto de Ley de Convocatoria a Elecciones Subnacionales, aprobado previamente por la Cámara de Senadores.

“Se comunica a todos los diputados que la reinstalación de la presente sesión ordinaria de la Cámara de Diputados queda reprogramada para el día de hoy miércoles 19 de noviembre a horas 18:30 con los mismos puntos consignados en la convocatoria”, anunció Castro al retomar el cuarto intermedio.

La autoridad exhortó a la Comisión de Constitución a remitir “a la brevedad posible” el informe requerido para que el pleno pueda considerar el proyecto normativo, cuya aprobación es necesaria para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda avanzar con la emisión de la convocatoria oficial a los comicios subnacionales.

La sesión quedó paralizada la noche del martes porque no se obtuvo los dos tercios en la votación para dispensar el trámite para tratar el proyecto de ley sin el informe de la comisión d constitución de diputados.

