Un niño de cinco años resultó con politraumatismos y permanece bajo observación en un hospital de la ciudad de Córdoba, Argentina, luego de ser atropellado por un motocicleta que circulaba a alta velocidad. El incidente, que ocurrió la noche del lunes 17 de noviembre en el barrio José Ignacio Díaz 5º Sección, fue captado por cámaras de seguridad y generó una rápida movilización de vecinos y familiares.

El suceso tuvo lugar en la calle Barahona al 5200. Las imágenes de las cámaras de seguridad del 911 revelan el momento exacto en que tres menores (una niña y dos niños) salieron corriendo para cruzar la calle. La motocicleta impactó al segundo de los niños, un menor de cinco años. Los otros dos niños lograron esquivar la moto por centímetros.

Tras el impacto, el pequeño fue arrastrado unos metros. Sorprendentemente, se levantó rápidamente por sí mismo y corrió hasta ser asistido por un familiar que, junto a varios vecinos, salió a la calle tras escuchar el golpe.

Asistencia médica y estado de los involucrados

El niño herido fue trasladado de inmediato por sus familiares en un vehículo particular al Hospital Florencio Díaz. Según reportes oficiales, el menor se encuentra fuera de peligro pero permanece internado en observación debido a los politraumatismos sufridos.

El motociclista, quien también quedó tendido en el suelo tras el choque, recibió asistencia médica en el lugar, según publica Infobae.

La Justicia argentina ha tomado intervención en el caso. Actualmente, se están investigando las circunstancias exactas que rodearon el siniestro vial, incluyendo la alta velocidad de la motocicleta y las condiciones en las que los niños cruzaron la vía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del 911 son un elemento clave para la investigación.

