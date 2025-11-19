VIDEO: Un padre desentierra a su hijo fallecido tras accidente de tránsito en Nicaragua

Un estremecedor video captado por cámaras de seguridad se viralizó en redes sociales, mostrando a un hombre caminando en plena oscuridad de la madrugada mientras cargaba un cuerpo sin vida sobre sus hombros. Las imágenes causaron conmoción entre los habitantes del municipio de Pantasma, en Jinotega, Nicaragua, donde ocurrieron los hechos.

Tras las insólitas escenas se revela una desgarradora historia: el protagonista del video es un padre viudo que, impulsado por el dolor, desenterró a su hijo de 17 años, quien había fallecido recientemente en un accidente de tránsito mientras viajaba en motocicleta.

Según reportes locales, los hechos se registraron alrededor de las 2:00 a.m. del pasado 6 de noviembre. Se informa que el hombre había consumido alcohol y, en medio de su profundo estado de angustia, creyó que su hijo estaba pasando frío. Fue esta confusión la que lo llevó a sacar el cuerpo de su tumba y llevarlo a su casa con la intención de abrigarlo.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, personal del Ministerio de Salud y efectivos de la Policía Nacional acudieron al domicilio del hombre. Tras conversaciones, lograron convencerlo de entregar nuevamente el cuerpo de su hijo, que fue trasladado de vuelta al cementerio y reinhumado.

La identidad del padre se mantiene bajo reserva. Hasta el momento, no se ha informado si recibió atención psicológica, aunque algunos vecinos de la comunidad han mostrado su apoyo y preocupación por su estado emocional tras la pérdida de su hijo.

Mira el video:

