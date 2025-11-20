“Es una decisión que el presidente debe asumir”: TSJ se pronuncia sobre el caso del ministro Vidovic

Luego de que se hicieran públicos los pormenores de la sentencia ejecutoriada en contra del recientemente posesionado ministro de Justicia, Freddy Vidovic, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se pronunció sobre las omisiones que realizó el juez en este caso. Aseguró que, aunque la sentencia no fue registrada, esto no implica que no haya sido ejecutoriada, por lo que se le deberían restablecer los derechos ciudadanos a la actual autoridad.

“Lo que se evidencia es que hubo una omisión del juez al no remitir al juez de instrucción penal, quien es el encargado de computar la sentencia; esto quiere decir que no se borró nada del sistema, el sistema no fue manipulado, es la omisión de la parte administrativa”, indicó Saucedo.

Según el presidente del TSJ, estas omisiones significarían la realización de un proceso disciplinario que le corresponde al Consejo de la Magistratura.

La autoridad señaló que, al ser una sentencia de tres años, implica que ya fue cumplida, tomando en cuenta que la sentencia es del 2015 y, por lo tanto, se le deberían restablecer sus derechos como ciudadano al ministro Vidovic.

“El que no se haya registrado la sentencia no implica que la misma no haya surtido efecto y que no tenga el carácter de ejecutoriada (…) todo ciudadano que cumpla con su sanción con el Estado ante un hecho que mereció que el poder punitivo se ejerza sobre él, una vez cumplida su sentencia, se le establecen sus derechos como tal; sin embargo, esta es una decisión que deberá asumir el presidente”, aclaró Saucedo.

Las frases destacadas:

“La máxima autoridad del TSJ indicó que el ministro Vidovic está en todo su derecho de iniciar las acciones legales correspondientes”.

“No debe ser el único caso, se debe hacer un control exhaustivo”.

