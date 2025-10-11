TEMAS DE HOY:
La Verde es recibida en Moscú con bailes típicos y gastronomía local

La selección boliviana disfrutó de un cálido recibimiento en el aeropuerto de Moscú, donde participaron en danzas y probaron comidas tradicionales antes del amistoso ante Rusia. 

Martin Suarez Vargas

11/10/2025 17:27

Jugadores de la selección boliviana siendo recibidos con danzas y platos típicos de Rusia. Foto: Captura videos de redes sociales.
Moscú, Rusia.

La Verde llegó a Moscú para enfrentar a Rusia el martes en amistoso de fecha FIFA, y fue recibida de manera muy especial. En un video difundido en redes sociales se observa a un grupo de baile con trajes típicos de la región realizando danzas tradicionales, mientras algunos jugadores se unieron a la celebración.

Entre los integrantes de la selección que participaron estuvieron Robson Matheus, Diego Medina y Marcelo Timorán. Matheus se sumó a los bailes, mientras que Medina y Timorán tomaron instrumentos musicales que les fueron entregados durante la presentación.

Bolivia se prepara para enfrentar a Rusia este martes a las 13:00, en un partido amistoso que sirve como preparación para el repechaje del próximo año en marzo. La Verde llega con confianza tras vencer a Jordania por 1-0, mientras que el equipo ruso derrotó a Irán por 2-1 en su último amistoso.

