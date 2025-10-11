Robson Matheus hace un divertido live en TikTok tras su golazo a Jordania

Tras anotar el gol del triunfo ante Jordania, Robson Matheus realizó una transmisión en vivo en TikTok donde conversó con sus seguidores y respondió mensajes con su habitual carisma.

El mediocampista de La Verde, autor del único tanto en la victoria por 1-0, agradeció el apoyo de los hinchas y se mostró motivado para el próximo desafío de Bolivia, que enfrentará a Rusia este martes en Moscú desde las 13:00.

