Robson Matheus hace un divertido live en TikTok tras su golazo a Jordania

El mediocampista boliviano aprovechó su tiempo de descanso para interactuar con sus seguidores en TikTok.
11/10/2025 16:59
Tras anotar el gol del triunfo ante Jordania, Robson Matheus realizó una transmisión en vivo en TikTok donde conversó con sus seguidores y respondió mensajes con su habitual carisma.
El mediocampista de La Verde, autor del único tanto en la victoria por 1-0, agradeció el apoyo de los hinchas y se mostró motivado para el próximo desafío de Bolivia, que enfrentará a Rusia este martes en Moscú desde las 13:00.
