Muere Diane Keaton a los 79 años, legendaria actriz y ganadora del Óscar

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del premio Óscar, a los 79 años. La reconocida intérprete fue un ícono del cine y una referente para las nuevas generaciones de actores.

De momento, se desconocen las causas de su muerte. De acuerdo con una portavoz de la familia, se ha pedido privacidad y respeto en estos momentos tan difíciles.

Keaton participó en una extensa lista de películas reconocidas. Entre ellas destaca su papel en El Padrino, donde interpretó a la esposa del personaje de Al Pacino, así como en numerosas producciones dirigidas por Woody Allen, con quien mantuvo una estrecha amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

En 1978, su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino Annie Hall le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz.

También recibió nominaciones por otras destacadas producciones, como Reds (1981), Simple Secrets (1996) y Anything’s Gotta Give (Alguien tiene que ceder en América Latina, y Cuando menos te lo esperas en España), en 2003.

A lo largo de su carrera, Keaton continuó actuando con gran vitalidad incluso después de los 70 años, dejando un legado imborrable en la historia del cine.

