[VIDEO] Golazo olímpico de una mujer con falda tradicional se vuelve viral en redes

Una mujer con falda tradicional protagonizó un momento inolvidable durante un partido de fútbol barrial, al marcar un gol olímpico que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes, se observa cómo la jugadora se prepara para ejecutar un tiro de esquina. Con una notable precisión, impacta el balón con fuerza y efecto, logrando que se cuele directamente en el arco rival ante la sorpresa de todos los presentes.

El gesto técnico, digno de futbolistas profesionales, ha generado una ola de comentarios y reacciones en plataformas digitales. Muchos internautas destacaron su talento y espontaneidad, dejando mensajes como:



“Ya denle el Balón de Oro”, “La verdadera princesa del fútbol” o “Gol fuera de este planeta”.

Aunque se desconoce la identidad de la protagonista, su gol ha trascendido fronteras y se ha convertido en un ejemplo de pasión y habilidad, demostrando que el fútbol puede brillar en cualquier cancha, sin importar la vestimenta ni el nivel de competencia.

