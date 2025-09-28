Tragedia en India: al menos 38 muertos y más de 50 heridos durante mitin politico

Una estampida en un evento organizado por el actor y político Vijay en India, causó la muerte de al menos 38 personas, incluyendo diez niños. Además, otras cincuenta personas resultaron heridas durante la concentración que reunió a unas 30,000 personas.

El pánico se desató cuando la multitud intentó acercarse al vehículo que servía como estrado, lo que provocó una avalancha fatal. Entre las víctimas se encuentran 10 menores, 16 mujeres y 12 hombres, según informes de la policía local.

Vijay intentó calmar a la gente lanzando botellas de agua para aliviar el calor. El público llevaba horas esperando debido a un retraso en el inicio del evento, lo que aumentó la tensión y el malestar entre los asistentes.

El primer ministro expresó su conmoción por la tragedia y ordenó una investigación oficial para esclarecer las causas del accidente.

Por su parte, la policía ha iniciado una investigación sobre el responsable de la organización del evento, para determinar posibles negligencias.

Tras el incidente, Vijay manifestó su dolor en redes sociales: “Mi corazón está roto de dolor”. No es la primera vez que un evento organizado por él genera controversia, ya que recientemente provocó un gran atasco en Trichy.

