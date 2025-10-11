¡Para verlo una y otra vez! Vuelve a viralizarse un golazo de Ronaldinho desde media cancha

Un gol de ensueño de Ronaldinho, marcado desde la mitad de la cancha en 2017, ha vuelto a viralizarse en redes sociales. El brasileño, ya retirado del fútbol profesional, sorprendió a todos con una definición impecable durante un partido amistoso en el que compartía equipo con Vampeta y Denílson.

El encuentro terminó 6-9 a favor del equipo de “las estrellas”, pero todas las miradas se centraron en Ronaldinho. Al percatarse de que el portero rival estaba adelantado, levantó la cabeza y disparó desde media cancha, enviando el balón directo al arco. El guardameta solo pudo aplaudir ante la genialidad, mientras que sus compañeros lo abrazaron y lo llenaron de elogios.

El equipo de los pentacampeones contaba con figuras como Roque Júnior, Lúcio, Edmilson, Gilberto Silva, Júnior, Juninho Paulista, Vampeta, Ricardinho, Luizão, Edilson y Denílson, quienes no pudieron opacar el momento de magia de Ronaldinho. El video resurgido recuerda a los fanáticos la calidad y el talento que convirtieron al brasileño en una leyenda del fútbol mundial.

