Envían a prisión a la madre y padrastro de la menor fallecida tras cirugía estética en México

Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”, madre y padrastro de la adolescente Paloma Nicole, fueron enviados con prisión preventiva a un centro penitenciario de México.

Ambos son investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven, quien falleció tras someterse a una cirugía estética sin el consentimiento de su padre biológico.

Según detalló la Fiscalía General del Estado de Durango, los imputados enfrentan cargos graves. A Paloma Jazmín se le acusa de omisión de cuidados, complicidad en el procedimiento médico, falsificación de documentos —tras alterar una prueba de Covid-19— y usurpación de profesión, ya que habría participado directamente en la intervención quirúrgica sin tener formación médica.

Por su parte, Víctor Manuel fue señalado como el presunto responsable de realizar la cirugía, pese a no contar con autorización legal ni profesional.

El caso tomó relevancia nacional por la serie de irregularidades que rodearon la operación estética. Paloma Nicole, de 14 años, fue sometida a un aumento de senos, liposucción y lipotransferencia de glúteos, procedimientos que, según familiares, fueron presentados por su madre como un "regalo de XV años".

El padre de la menor, Carlos Arellano, aseguró que jamás autorizó la cirugía y que incluso fue engañado por su expareja, quien alegó una supuesta infección por Covid-19 para mantenerlo incomunicado en los días previos a la intervención.

Los hechos se agravaron cuando, el 15 de septiembre, Arellano fue notificado del grave estado de salud de su hija, quien fue trasladada a la Clínica Santa María de Durango. La menor ya se encontraba en coma e intubada tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Posteriormente, los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Durante el velorio, el padre de Paloma Nicole confirmó sus sospechas al observar las cicatrices quirúrgicas e indicios de implantes en el cuerpo de su hija.

Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play