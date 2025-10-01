TEMAS DE HOY:
Toma Militar Violencia contra la Mujer Violencia Familiar

26ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Envían a prisión a la madre y padrastro de la menor fallecida tras cirugía estética en México

El padre de Paloma Nicole descubrió la cirugía al ver cicatrices e implantes en el cuerpo de su hija durante el velorio, confirmando que fue operada sin su consentimiento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/09/2025 22:38

La menor fue sometida a una serie de cirugías como regalo de 15 años.
Durango, México

Escuchar esta nota

Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”, madre y padrastro de la adolescente Paloma Nicole, fueron enviados con prisión preventiva a un centro penitenciario de México.

Ambos son investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven, quien falleció tras someterse a una cirugía estética sin el consentimiento de su padre biológico.

Según detalló la Fiscalía General del Estado de Durango, los imputados enfrentan cargos graves. A Paloma Jazmín se le acusa de omisión de cuidados, complicidad en el procedimiento médico, falsificación de documentos —tras alterar una prueba de Covid-19— y usurpación de profesión, ya que habría participado directamente en la intervención quirúrgica sin tener formación médica.

Por su parte, Víctor Manuel fue señalado como el presunto responsable de realizar la cirugía, pese a no contar con autorización legal ni profesional.

El caso tomó relevancia nacional por la serie de irregularidades que rodearon la operación estética. Paloma Nicole, de 14 años, fue sometida a un aumento de senos, liposucción y lipotransferencia de glúteos, procedimientos que, según familiares, fueron presentados por su madre como un "regalo de XV años".

El padre de la menor, Carlos Arellano, aseguró que jamás autorizó la cirugía y que incluso fue engañado por su expareja, quien alegó una supuesta infección por Covid-19 para mantenerlo incomunicado en los días previos a la intervención.

Los hechos se agravaron cuando, el 15 de septiembre, Arellano fue notificado del grave estado de salud de su hija, quien fue trasladada a la Clínica Santa María de Durango. La menor ya se encontraba en coma e intubada tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Posteriormente, los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Durante el velorio, el padre de Paloma Nicole confirmó sus sospechas al observar las cicatrices quirúrgicas e indicios de implantes en el cuerpo de su hija. 

Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD