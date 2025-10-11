¡Recibió 30 puñaladas! cantante de Lostprophets fue brutalmente asesinado en la cárcel

Ian Watkins, cantante de la banda galesa Lostprophets, murió este sábado tras un ataque al interior de la prisión de Wakefield, Inglaterra, donde cumplía una condena de 29 años por delitos sexuales contra menores. Watkins, famosos en la primera década del 2000 con su banda de rock alternativo, se convirtió en uno de los criminales más repudiados y la banda se separó en 2013, cuando se enteraron de las acusaciones del vocalista.

La policía de West Yorkshire confirmó que acudió al establecimiento penitenciario durante la mañana del sábado tras reportarse una agresión a un recluso. Las autoridades declararon que Watkins falleció en el lugar de los hechos tras recibir 30 puñaladas, aunque no precisaron los detalles del ataque que terminó con su vida. El cantante de 46 años se encontraba en una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas del Reino Unido.

La carrera de Watkins representaba una dualidad impactante. Como líder de Lostprophets, banda formada en 1997, alcanzó la cima del éxito internacional con cinco álbumes de estudio que mezclaban rock alternativo y nu metal. Su tema "Last Train Home" llegó al número uno en Estados Unidos, mientras conquistaban estadios llenos alrededor del mundo. Esa misma fama que lo llevó a la gloria se convirtió después en su herramienta más siniestra.

En diciembre de 2013, el juicio reveló los horribles crímenes que cometió Watkins, incluyendo el intento de violación de un bebé. Des Mannion, jefe nacional del servicio de policía penitenciaria para Gales, declaró durante la sentencia: "Watkins utilizó su estatus y fama mundial para manipular a la gente y abusar sexualmente de menores". Las revelaciones del caso causaron conmoción en la industria musical y en sus seguidores.

