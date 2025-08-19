Video: ¡Terrible! Hombre en terapia intensiva tras ser arrollado por un perro

El terrible hecho se suscitó en Brasil, donde un hombre de la tercera edad, fue arrollado por un perro cuando se encontraba cruzando la calle.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad y que se viralizaron, se observa el momento exacto cuando el hombre cruza la calle de forma tranquila, sin embargo, se detiene en un momento debido a que dos perros se aproximan hacía él.

El primer perro, de pelaje blanco con negro, pasa a gran velocidad muy cerca del abuelito, pero no lo toca. Sin embargo, es el segundo perro, con pelaje café que tras correr impacta contra el anciano y este cae de manera aparatosa golpeando su rostro contra el asfalto.

Posteriormente el adulto mayor intenta ponerse de pie, sin embargo, por la lesión que sufrió no pude hacerlo y termina tendido en el piso. Personas que se encontraban cerca del lugar intentaron socorrerlo, pero por lo débil que se encontraba no puede reponerse y lo trasladan hasta un nosocomio.

Lo insólito del hecho es que el can que provocó el incidente, retornó minutos después caminando de manera tranquila.

Según el reporte médico el anciano se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, desde donde se debate entre la vida y la muerte, tiene un traumatismo craneoencefálico.

