Video: ¡Terror! Camión ardiendo en llamas recorre las carreteras de Turquía

Las imágenes son impactantes, se observa como el vehículo ardiendo en llamas se desplaza por la carretera, Según las autoridades, el camión transportaba químicos sufrió un desperfecto y se incendió.

18/08/2025 18:42

Foto: Captura de video
Turquía

Un terrible hecho se suscitó en la carretera en Samsun, Turquía, donde un camión que transportaba productos químicos recorrió 8 kilómetros envuelto en llamas por una carretera.

Según las autoridades, hubo un desperfecto que ocasionó el incendio, pero pese a que el conductor quiso frenar el vehículo, los frenos también fallaron y el conductor tuvo que permanecer al volante.

Afortunadamente pudo detenerse al chocar contra una barrera, pero el impacto fue leve y lograron socorrerlo. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales, dónde muestran al vehículo circulando completamente envuelto en llamas, dejando tras de sí una gran nube de humo.

El fuego se extendió a los árboles a lo largo de la carretera. El conductor logró sobrevivir. Los internautas comentaron masivamente, algunos calificaron el hecho como sumamente peligroso.

 

