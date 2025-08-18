“Fue un error”: Hombre engañó a una niña de 12 años, la mató y envió mensajes a la madre de la víctima

Un hecho consternador se suscitó el año 2016, en Bahía Blanca en Argentina, tras el asesinato de Micaela Ortega, una niña de entonces de 12 años edad que fue captada por redes sociales, y engañada por un sujeto, quien tras citarla la mató.

Sin embargo, después de pasar casi 10 años del terrible hecho, la madre de la menor denunció haber recibido mensajes del asesinó de su niña, ya que el sujeto haciendo uso de una cuenta de la aplicación Messenger de Facebook, envía mensajes a la progenitora.

“Espero que algún día pueda perdonarme. Espero que algún día usted me pueda perdonar. Hoy estoy pagando mi error”, manifestó Luna en su mensaje enviado a la madre de la menor.

En dichos mensajes Luna, muestra un supuesto arrepentimiento, pero los mensajes causaron terror en la familia de la pequeña.

“Este individuo me escribe por Facebook y me habla de Mica como un error, del femicidio de mi hija como un error”, subrayó Mónica Cid, madre de la niña asesinada, a TN.

La progenitora pidió a las autoridades cumplir las leyes y no permitir que un asesino tenga contacto en redes sociales, o haga uso de un celular dentro de la prisión, según refirió es ilógico que una persona condenada por un asesinato continue operado a través de recursos digitales.

“Ahora lo único que me queda es volver a ponerme de pie y luchar. Esta persona no puede tener más teléfono ni redes sociales. Le dejaron a un asesino un arma en el pabellón. Es ilógico lo que hicieron”, afirmó la madre.

