“Perdónenme”, dice la carta del hombre que mató a sus hijos e hirió a su esposa embarazada

El terrible hecho se suscitó en Posadas, Misiones Argentina, donde un hombre atacó violentamente a sus dos hijos quitándoles la vida.

No cansado del hecho también atacó a su esposa embarrada e hirió a su cuñado, estos dos últimos aún se encuentran internados en un hospital.

Ahora en medio de la investigación surgen escalofriantes detalles, donde revelan que el sujeto dejó una supuesta carta, en la que pidió perdón por lo ocurrido a su familia.

El sujeto tras atacarlos se autolesionó y quitó la vida, familiares señalaron que nunca tuvo el varón reacciones violentas o denuncias por agresión.

Pedro Telmo Cuella, vecino y amigo de la familia, contó que cuando llegaron los efectivos al lugar, tras un llamado al 911, entraron por el fondo de su patio, y se encontraron con la macabra escena.

El hombre aseguró que descubrió un texto que habría dejado el agresor. “Yo vi la carta que dejó en el piso: ‘Amo a todos, pero perdónenme’, decía”, detalló.

El vecino señaló que el hombre era muy bueno con sus vecinos. Ahora la policía investiga los móviles que orillaron al agresor a cometer el crimen contra sus hijos de 21 y 13 años de edad.

