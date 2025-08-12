Video: ¡Bochornoso! Dos madres se agarraron a golpes en pleno festejo para los niños de un colegio

Un terrible hecho de agresión física entre padres de familia se suscitó en una plaza Central donde se realizaba el festejo por el Día del Niño, de un colegio de Santa fe, Argentina.

Dos madres de familia se agarraron a golpes. El video que fue captado por testigos del hecho se viralizó de manera inmediata generando miles de comentarios por el violento episodio que se vivió.

Decenas de familias se habían congregado en el lugar para realizar el festejo, sin embargo, se vio empañada por las agresiones, las dos madres iniciaron la pelea, pero otros padres de familia intervinieron en el problema generando una batalla campal.

Al llegar al lugar, los policías se encontraron con un tumulto de entre 200 y 300 personas. Mientras algunos intentaban separar a las agresoras, otros alentaban la pelea e incluso la filmaban con sus celulares.

En medio de la pelea dos agentes policiales fueron agredidos, junto a otras siete personas, dos de ellos menores de 16 y 17 años.

