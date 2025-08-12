TEMAS DE HOY:
hospitalizada Abigeato Sujetos aprehendidos por pornografía

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Video: ¡Bochornoso! Dos madres se agarraron a golpes en pleno festejo para los niños de un colegio

Una batalla campal se produjo en pleno festejo de un colegio, donde dos madres se agarraron a golpes y provocaron que otros padres de familia también se vean involucrados. Hay siete personas heridas.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 10:05

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

Un terrible hecho de agresión física entre padres de familia se suscitó en una plaza Central donde se realizaba el festejo por el Día del Niño, de un colegio de Santa fe, Argentina.

Dos madres de familia se agarraron a golpes. El video que fue captado por testigos del hecho se viralizó de manera inmediata generando miles de comentarios por el violento episodio que se vivió.

Decenas de familias se habían congregado en el lugar para realizar el festejo, sin embargo, se vio empañada por las agresiones, las dos madres iniciaron la pelea, pero otros padres de familia intervinieron en el problema generando una batalla campal.

Al llegar al lugar, los policías se encontraron con un tumulto de entre 200 y 300 personas. Mientras algunos intentaban separar a las agresoras, otros alentaban la pelea e incluso la filmaban con sus celulares.

En medio de la pelea dos agentes policiales fueron agredidos, junto a otras siete personas, dos de ellos menores de 16 y 17 años.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD