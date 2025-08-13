Video: ¡Terrible! Una estudiante atacó salvajemente con una tijera en el rostro a una compañera de colegio

En las imágenes se observa el momento en que las estudiantes de 17 y 18 años, se agreden mutuamente, dentro de un aula y en presencia de sus compañeros. El hecho generó indignación.
13/08/2025 10:41

El terrible hecho de agresión física entre dos estudiantes se suscitó en la Escuela Estatal José Chediak de Brasil, donde dos menores se agarraron a golpes.
Según las investigaciones, ambas jóvenes una de 17 años y la otra de 18 se agredieron dentro del aula y en frente de sus compañeros.
En medio de la pelea una de las estudiantes, alzó una tijera y le ocasionó una grave herida en el rostro de su compañera.
Los estudiantes que estaban en el aula y presenciaron el hecho captaron las imágenes y las compartieron en redes sociales.
De manera inmediata el video se viralizó generando miles de comentarios, reprochando los hechos de agresión física y violenta al interior de los colegios.
La Policía en Brasil y las autoridades educativas investigan las causas que ocasionaron este lamentable hecho, mientras que la estudiante afectada recibe atención médica.
