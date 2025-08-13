TEMAS DE HOY:
Pretil de la Muyurina Feminicidio en La Paz Tres personas asesinadas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Terrible! Una estudiante atacó salvajemente con una tijera en el rostro a una compañera de colegio

En las imágenes se observa el momento en que las estudiantes de 17 y 18 años, se agreden mutuamente, dentro de un aula y en presencia de sus compañeros. El hecho generó indignación.

Red Uno de Bolivia

13/08/2025 10:41

Foto: Redes Sociales.
Brasil

Escuchar esta nota

El terrible hecho de agresión física entre dos estudiantes se suscitó en la Escuela Estatal José Chediak de Brasil, donde dos menores se agarraron a golpes.

Según las investigaciones, ambas jóvenes una de 17 años y la otra de 18 se agredieron dentro del aula y en frente de sus compañeros.

En medio de la pelea una de las estudiantes, alzó una tijera y le ocasionó una grave herida en el rostro de su compañera.

Los estudiantes que estaban en el aula y presenciaron el hecho captaron las imágenes y las compartieron en redes sociales.

De manera inmediata el video se viralizó generando miles de comentarios, reprochando los hechos de agresión física y violenta al interior de los colegios.

La Policía en Brasil y las autoridades educativas investigan las causas que ocasionaron este lamentable hecho, mientras que la estudiante afectada recibe atención médica.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD