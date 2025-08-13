¡Suplicó que no la golpeara! Hombre es capturado tras darle una brutal golpiza a su madre

La policía procedió a la aprehensión de un sujeto de 65 años, identificado como Andrés Enrique Montaño González, por darle una violenta golpiza a su madre de 82 años.

El hecho se suscitó en el sector Rómulo Gallegos, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia en Venezuela.

Las investigaciones refieren que la aprehensión se produjo luego de que una llamada anónima alertara a las autoridades sobre el hecho ocurrido en una vivienda. Vecinos habrían escuchado suplicar a la mujer para que su hijo ya no la golpee.

Tras llegar al inmueble donde se produjo la agresión física, el sujeto intentó huir mientras profería insultos contra los funcionarios policiales, quienes lo interceptaron y arrestaron a pocos metros de la escena.

La víctima fue trasladada al Hospital Dr. Darío Suárez de Bachaquero, presentó politraumatismo multifacético y traumatismo craneoencefálico, continúa recibiendo atención médica.

El sujeto fue aprehendido y puesto a conocimiento de la Fiscalía.

