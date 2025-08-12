¡Terrible! “Con bajo peso y sin atención médica”: así encontraron a la mujer encerrada y maltratada por su familia

Un terrible hecho se suscitó en Córdoba, Argentina, donde una madre fue abandonada y encerrada dentro de su propia casa, por su esposo y sus hijos.

Según las autoridades la mujer presentaba un grave deterioro físico y revelaron que llevaba más de una década sin controles de salud. Su esposo y una de sus hijas fueron detenidos por mantener en ese estado a la mujer, mientras sus otros tres hijos serán imputados por el delito de maltrato.

La mujer de unos 50 años fue rescatada por la Justicia en grave estado de salud, en el marco de una causa por presunto abandono y servidumbre.

Presentaba bajo peso, y un marcado deterioro físico, además posiblemente tiene otras enfermedades por los síntomas que presenta.

La psicóloga Gisella Acosta, quien entrevistó a la víctima en el Polo de la Mujer, describió la escena con crudeza: “Se podía notar un deterioro físico bastante grave. Su estado de bajo peso era evidente. Después, por lo que pude conversar, había otras patologías crónicas asociadas”, afirmó.

La mujer fue derivada al hospital donde recibe atención médica especializada. Perdió todo contacto con el exterior desde hace 10 años, había sido encerrada y posteriormente abandonada por su esposo e hijos, investigan las causas del hecho.

