Internacional

"Pedí ayuda y nadie hizo nada. Hoy mi hija está en un cajón", dijo la madre de joven asesinada

El caso sigue bajo investigación. La familia había pedido protección tras la denuncia de abuso, pero no hubo medidas preventivas.

Red Uno de Bolivia

11/08/2025 20:09

Foto: Redes Sociales.
Argentina

El feminicidio de Yuliana Borges, ocurrido en Tucumán, Argentina, causa conmoción, ya que la joven había denunciado hace dos meses haber sido víctima de abuso sexual y hoy se encuentra fallecida.

La madre de Yuliana pidió justicia a las autoridades y la pena máxima para el autor del crimen, ya que hasta el momento no hay ninguna persona aprehendida por el caso.

Según relató, tras la denuncia solicitaron medidas de protección para la joven, ya que el acusado era un familiar directo, su propio tío.

“Hace dos meses pedí ayuda y nadie hizo nada. Hoy mi hija está en un cajón”, declaró a medios locales.

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán dispuso que la División Homicidios de la Policía lleve adelante la investigación, mientras que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales realizó peritajes en la vivienda.

En el lugar se recabaron objetos personales de la víctima y otros elementos que podrían ayudar a esclarecer el hecho. El caso continúa en investigación.

 

