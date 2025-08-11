¡Consternador! Matan a una joven que había denunciado a su tío por abuso

Un hecho de feminicidio conmociona a Tucumán, Argentina, donde una joven de 18 años fue asesinada a golpes dentro de su domicilio.

El crimen ocurrió el jueves pasado. La víctima, identificada como Yuliana Borges, había presentado una denuncia hace dos meses contra su propio tío, a quien acusó de abuso sexual.

Según la Policía, el cuerpo presentaba golpes visibles, algunos de gran magnitud. Pese a la denuncia previa y a que el hecho se produjo dentro de la vivienda de la joven, hasta el momento no hay personas aprehendidas por el feminicidio.

Las autoridades realizan peritajes en el lugar y buscan elementos clave que permitan identificar y detener al autor del crimen.

