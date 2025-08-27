“La maté y lo volvería a hacer”: la estremecedora confesión del hombre que quitó la vida a su expareja

Un terrible hecho conmocionó a la Argentina donde un hombre identificado como Ariel Omar Pérez, confesó en su juicio abreviado que mató a puñaladas a su expareja.

El hecho se habría suscitado el 15 de febrero de 2024, y no es hasta esta semana que se generó su juicio, donde el sujeto reveló que le quitó la vida, y agregó que lo volvería hacer 50.000 veces.

“Sí, yo la maté y lo volvería a hacer 50 mil veces”, aseguró el feminicida, en medio de gritos de los familiares de Yanina Pérez, la mujer asesinada.

Según reveló son ocho puñaladas con la que acabó con la vida de su expareja, tras escuchar la declaración del autor confeso el tribunal homologó y en acuerdo entre fiscalía y defensa, dictó la condena máxima por homicidio triplemente agravado por alevosía, vínculo y en contexto de violencia de género, contra el autor del crimen.

En el video se observa como el feminicida se burla de la juez, e intenta que su juicio acabe lo más pronto posible, incluso insultó a la autoridad. Tal como había declarado en ocasiones anteriores, se excusó afirmando que lo hizo porque ella se había metido con sus hijos.

Durante la jornada, el condenado conocido como “Guascazo” se negó a escuchar los audios que él mismo envió a la víctima antes del crimen y que formaban parte de la prueba.

