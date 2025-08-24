Video: ¡Consternador! Una joven de 25 años pide acceder a la eutanasia tras sufrir endometriosis crónica

La historia de Dayan Melissa Gaona Duarte, consternó al mundo, después de que contó a través de sus redes sociales, el calvario que le toca vivir, tras padecer de endometriosis severa y crónica desde sus 10 años de edad.

Melissa, contó en sus vídeos detalles sobre sus síntomas, y las cirugías a las que ha sido sometida durante todos estos años, ya que en la actualidad tiene 25 años.

El diagnóstico de endometriosis severa y crónica ha marcado la vida de Dayan Melissa, ya que afirma que el dolor que experimenta ha alcanzado tal nivel que le impide realizar acciones cotidianas como caminar o incluso respirar sin sufrir.

Todo este padecimiento, la obligó a tomar la drástica decisión de pedir que le practiquen la eutanasia en Colombia.

A través de una carta remitida el 31 de julio de 2025 al servicio de ginecología de un hospital en Bogotá, expuso de manera formal su voluntad de acceder a esta opción.

“Esta vida que estoy viviendo realmente no es una vida digna, estoy atrapada en un dolor y en un sufrimiento”, manifestó la joven en una carta.

Son 15 años que la joven enfrenta estos malestares, desde que tuvo su primera menstruación. Entre los síntomas que describe se encuentran dolor abdominal persistente, náuseas, vómitos y molestias extremas al orinar, defecar, alimentarse, moverse y hasta respirar.

Tiene un quiste hemorrágico de 4,3 centímetros, dolor pélvico crónico, estreñimiento, síndrome vesical doloroso y un cuadro de ansiedad severa.

