Video: ¡Gritó con desesperación! Tiburón muerde a un hombre que posaba para una foto tras capturarlo

En las imágenes se observa la dramática escena: el pescador saca un anzuelo de la boca del tiburón y, al posar para una foto, el animal gira bruscamente y lo muerde.

Red Uno de Bolivia

24/08/2025 19:16

Foto: Redes Sociales.
EE.UU.

El terrible hecho se suscitó en una playa de la Florida, en Estados Unidos, donde un hombre de 47 años, se encontraba junto a sus amigos pescando tiburones durante la noche en la isla de Cayo Costa.

Fue en ese preciso momento que el pescador logra capturar a un tiburón, saca el anzuelo y tras posar para tomarse una fotografía por su gran hazaña, es atacado por el tiburón quien de manera brusca da un giro y lo muerde.

Los gritos de desesperación del hombre se escuchan en el video, mientras que cae aterrado, el tiburón logra huir y retornar a las aguas, y el pescador termina con una herida grave en su pierna.

Muchos de los internautas señalan que el tiburón que al parecer no era adulto, solo buscaba defenderse ante el ataque de un depredador, y rechazaron la forma de actuar de los pescadores que buscan capturar a este tipo de animales, para poder impresionar, invadiendo su hábitat.

 

