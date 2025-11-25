“Soltera y comprometida con el pueblo”: Camila Ribera abre su corazón en el Podcast Mañanero

Camila Ribera Roca, la reina del Carnaval Cruceño, visitó el Podcast Mañanero y, fiel a su estilo alegre, reveló varios de sus secretos: su rutina diaria, hábitos de alimentación, tiempos de descanso y hasta cómo va su vida amorosa.

La soberana contó que en las últimas semanas ha tenido agendas muy apretadas, lo que la llevó a ajustar sus comidas durante las presentaciones. Explicó que prefiere evitar platos pesados mientras está en actividades.

“A veces toca hacer cosas de corrido y no me gusta comer un plato fuerte en medio de las presentaciones porque estoy brincando y compartiendo. Cuando uno está haciendo la digestión se siente pesado y con sueño. Pero cuando ya termina todo, ahí sí viene la comida que nos da fuerza”, comentó.

También reveló que, en plena temporada carnavalera, suele dormir apenas cuatro horas. Aun así, despierta con energía para seguir llevando alegría a cada evento.

Respecto a su vida sentimental, Camila fue directa: está soltera.

“Mi corazón late por el pueblo”, dijo entre risas, dejando claro que hoy su tiempo está totalmente dedicado al carnaval. “No hay tiempo para nada. Soltera y comprometida con el pueblo y el carnaval. Es bonito porque puedo entregarlo todo; cuando uno está en una relación también debe dedicar tiempo”.

¿Quién es Camila Ribera?

Camila Ribera Roca tiene 27 años, es ingeniera comercial y domina el idioma inglés. Destaca también por su compromiso social, participando en campañas y voluntariados como Operación Sonrisa y Techo, donde ha apoyado a comunidades vulnerables.

Además, creó su propio proyecto solidario, Yo Soy (@yosoy.bolivia), una iniciativa que impulsa el liderazgo juvenil y el acceso a oportunidades educativas.

En el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, ha representado a Bolivia con orgullo. Fue primera finalista en Miss International 2024, realizado en Japón, donde lució vestimentas típicas y llevó la cultura boliviana a cada escenario.

Si quieres conocer más sobre la Reina del Carnaval Cruceño, puedes revivir su paso por el Podcast Mañanero:

