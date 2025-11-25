Adiós al blanco: el color inesperado que será tendencia en el Año Nuevo 2026

Este tono profundo gana terreno por su elegancia y versatilidad, y propone una celebración nocturna más cálida y sofisticada.
Para recibir el 2026, la gran tendencia en decoración abandona el tradicional blanco y se inclina por el azul petróleo, un color profundo, elegante y versátil que ya domina en mesas festivas y ambientaciones.
¿Por qué se impone?
Elegancia moderna sin caer en lo llamativo.
Gran versatilidad: combina con dorado, plateado, nude, gris y maderas claras.
Clima cálido y sereno, perfecto para una celebración nocturna.
Cómo armar la mesa paso a paso:
Base: mantel o camino azul petróleo.
Contraste: servilletas arena, gris claro o blanco roto.
Vajilla neutra: blanco o crema.
Toques metalizados: acero, dorado claro o plateado.
Centro natural: ramas, verdes oscuros o flores neutras.
Texturas cálidas: madera, rafia, vidrio grueso, velas lisas.
Iluminación: luz cálida, velas y guirnaldas tenues.
