Adiós al blanco: el color inesperado que será tendencia en el Año Nuevo 2026

Este tono profundo gana terreno por su elegancia y versatilidad, y propone una celebración nocturna más cálida y sofisticada.

Silvia Sanchez

25/11/2025 11:41

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Para recibir el 2026, la gran tendencia en decoración abandona el tradicional blanco y se inclina por el azul petróleo, un color profundo, elegante y versátil que ya domina en mesas festivas y ambientaciones.

¿Por qué se impone?

  • Elegancia moderna sin caer en lo llamativo.

  • Gran versatilidad: combina con dorado, plateado, nude, gris y maderas claras.

  • Clima cálido y sereno, perfecto para una celebración nocturna.

Cómo armar la mesa paso a paso:

  1. Base: mantel o camino azul petróleo.

  2. Contraste: servilletas arena, gris claro o blanco roto.

  3. Vajilla neutra: blanco o crema.

  4. Toques metalizados: acero, dorado claro o plateado.

  5. Centro natural: ramas, verdes oscuros o flores neutras.

  6. Texturas cálidas: madera, rafia, vidrio grueso, velas lisas.

  7. Iluminación: luz cálida, velas y guirnaldas tenues.

