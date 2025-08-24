TEMAS DE HOY:
Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro Violencia

15ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Niño de 12 años apuñaló a su hermano de 14 durante una pelea

Los dos menores protagonizaron una discusión dentro de su vivienda. Durante la pelea, el hermano menor, de 12 años, le clavó un cuchillo en el tórax al adolescente de 14, dejándolo gravemente herido.

Red Uno de Bolivia

24/08/2025 18:41

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

El terrible hecho se suscitó en Córdoba, Argentina, donde un niño de tan solo 12 años atacó a su propio hermano de 14 haciéndole una herida en el tórax.

El adolescente de 14 años, fue trasladado de emergencia hasta un hospital, por la gravedad de la herida. Afortunadamente los médicos lograron estabilizarlo y recibe atención especializada.

Según los antecedentes del caso, los dos menores habían sostenido una pelea, al interior de su vivienda, cuando la pelea escaló a hechos violentos, el hermano menor de 12 años le clavó un cuchillo a su hermano mayor en el costado del cuerpo.

La Justicia de menores investiga las circunstancias del ataque, que ocurrió en un contexto intrafamiliar. Sus padres fueron citados a declarar en la fiscalía.

El caso se encuentra en investigación, sin embargo, las autoridades adelantaron que ambos menores, como sus padres, recibirán tratamiento psicológico.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD