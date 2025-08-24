¡Terrible! Niño de 12 años apuñaló a su hermano de 14 durante una pelea

El terrible hecho se suscitó en Córdoba, Argentina, donde un niño de tan solo 12 años atacó a su propio hermano de 14 haciéndole una herida en el tórax.

El adolescente de 14 años, fue trasladado de emergencia hasta un hospital, por la gravedad de la herida. Afortunadamente los médicos lograron estabilizarlo y recibe atención especializada.

Según los antecedentes del caso, los dos menores habían sostenido una pelea, al interior de su vivienda, cuando la pelea escaló a hechos violentos, el hermano menor de 12 años le clavó un cuchillo a su hermano mayor en el costado del cuerpo.

La Justicia de menores investiga las circunstancias del ataque, que ocurrió en un contexto intrafamiliar. Sus padres fueron citados a declarar en la fiscalía.

El caso se encuentra en investigación, sin embargo, las autoridades adelantaron que ambos menores, como sus padres, recibirán tratamiento psicológico.

