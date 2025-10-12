Conozca a los moderadores del histórico debate presidencial rumbo al balotaje

En el marco del histórico debate presidencial entre Jorge Tuto Quiroga, candidato de la alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, se ha confirmado oficialmente la participación de tres reconocidos periodistas que estarán a cargo de la moderación del encuentro que busca promover el voto informado de cara al balotaje.

Los encargados de guiar este importante espacio democrático son Juan Carlos Monrroy (Red Uno), Maywa Jauregui (Unitel) y Jorge Tejerina (Cadena A), tres profesionales con amplia experiencia en medios de comunicación y periodismo político.

Jorge Tejerina destacó el papel fundamental del debate en la toma de decisiones ciudadanas: “Es muy importante, especialmente para la democracia. Este debate será clave para que la gente escuche propuestas, reciba respuestas y pueda decidir con mayor claridad”.

Maywa Jauregui, también parte del equipo moderador, subrayó la magnitud del desafío: “Es un hecho histórico y del cual todos vamos a ser parte. Los protagonistas son los candidatos, y uno de ellos será el próximo presidente de nuestro país. Es un honor poder contribuir a que la población conozca sus propuestas”.

El objetivo central del debate es que la ciudadanía tenga acceso a información clara, directa y verificada a tan solo una semana del proceso electoral. La organización ha enfocado todos sus esfuerzos en garantizar un espacio equitativo, transparente y orientado al voto informado.

“Nos estamos preparando para que mañana los candidatos puedan proponer, proponer y proponer. La idea es que la ciudadanía los escuche y vaya a votar con conocimiento y responsabilidad”, concluyó Juan Carlos Monrroy.

Este debate presidencial no solo marca un precedente en la historia democrática reciente del país, sino que también representa una oportunidad única para que los bolivianos evalúen con mayor profundidad a quienes aspiran liderar el país durante los próximos años.

