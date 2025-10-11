TEMAS DE HOY:
Captación de menor Inseguridad

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Denuncian hallazgo de un cráneo humano en barrio Sausalito de Santa Cruz

Personal policial y forense investiga el caso para determinar su origen y las circunstancias del hallazgo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/10/2025 19:36

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos del barrio Sausalito, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, alertaron a las autoridades tras descubrir un supuesto cráneo humano en una vereda del lugar. 

Según el informe, el cráneo fue encontrado durante la mañana por un grupo de niños que transitaban por la zona.

Estos menores fueron quienes inicialmente notaron la presencia del objeto y dieron aviso inmediato a los adultos, quienes a su vez informaron a las autoridades locales para que puedan investigar lo ocurrido.

La denuncia generó la rápida movilización de personal policial y peritos forenses, quienes se encuentran en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que apareció el cráneo y a quién podría pertenecer.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD