Denuncian hallazgo de un cráneo humano en barrio Sausalito de Santa Cruz

Vecinos del barrio Sausalito, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, alertaron a las autoridades tras descubrir un supuesto cráneo humano en una vereda del lugar.

Según el informe, el cráneo fue encontrado durante la mañana por un grupo de niños que transitaban por la zona.

Estos menores fueron quienes inicialmente notaron la presencia del objeto y dieron aviso inmediato a los adultos, quienes a su vez informaron a las autoridades locales para que puedan investigar lo ocurrido.

La denuncia generó la rápida movilización de personal policial y peritos forenses, quienes se encuentran en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que apareció el cráneo y a quién podría pertenecer.

