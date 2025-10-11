Arce acusa a “anteriores gobiernos” por los problemas de abastecimiento de combustible

En un acto realizado en San Julián, el presidente Luis Arce aseguró que su gobierno corrigió el error del anterior gobierno de no cuidar la nacionalización y afirmó que el próximo gobierno no puede acusarlo de no haber hecho nada, porque sí lo hicieron.

“Nosotros hemos corregido el error de no haber hecho exploración, hemos corregido el error de no cuidar la nacionalización de los hidrocarburos y ¿cómo lo hemos hecho? Simplemente invirtiendo en la exploración; nuestro gobierno ha hecho 54 proyectos de exploración”, destacó el jefe de Estado en un acto público en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz.

El mandatario se refirió a los problemas en el abastecimiento de combustible en el territorio nacional, que se había generado ya antes de asumir la gestión gubernamental.

“Desde el primer día que entramos al Gobierno hemos trabajado por resolver estructuralmente el problema que tenía el país ya en el pasado; antes de que nosotros seamos Gobierno, se veía la declinación de los campos petroleros y gasíferos en el país”, recordó.

Explicó que de los 54 proyectos de exploración ejecutados en diferentes departamentos, 18 son exitosos.

Remarcó que el próximo gobierno no puede acusar a su gestión de no haber hecho nada, porque sí realizó “lo que se tenía que hacer” con la exploración.

Con datos de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play