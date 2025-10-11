Día de la Mujer Boliviana: El invaluable aporte de las mujeres en la sociedad

Este sábado 11 de octubre se conmemora el Día de la Mujer Boliviana, fecha instituida en homenaje al natalicio de Adela Zamudio, poetisa, maestra, escritora y pionera del feminismo en el país.

Esta jornada busca rendir tributo a todas las mujeres que, con esfuerzo, valentía y compromiso, contribuyen al desarrollo de la sociedad boliviana desde distintos ámbitos.

A lo largo de los años, las mujeres han tenido un papel determinante en la construcción del Estado Plurinacional, liderando causas sociales, políticas, culturales y económicas, pese a las desigualdades y desafíos que aún enfrentan.

En esta fecha, diversas instituciones y organizaciones realizaron actos de reconocimiento y homenaje al invaluable aporte de la mujer en la familia, la educación, la economía y la vida pública del país.

Sin embargo, también se recordó que continúa la lucha por erradicar la violencia de género, la discriminación laboral y por alcanzar una igualdad plena de derechos y oportunidades.

A continuación, te invitamos a conocer el trabajo de algunas mujeres de la ciudad de La Paz, cuya labor fue reconocida por el municipio.

