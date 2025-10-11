“Son pilar de la sociedad”: presidente Arce felicita a las mujeres en su día

En conmemoración del Día de la Mujer Boliviana, celebrado este 11 de octubre, el presidente Luis Arce Catacora expresó un mensaje de reconocimiento y admiración hacia todas las mujeres del país, resaltando su rol como pilar fundamental de la sociedad.

“En el Día de la Mujer Boliviana expresamos nuestro profundo agradecimiento y admiración a la mujer, pilar fundamental de nuestra sociedad, corazón y vanguardia de nuestra Revolución Democrática y Cultural, pero también ejemplo vivo de amor, fortaleza, liderazgo e inteligencia”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Arce también subrayó la lucha histórica de las mujeres bolivianas por la igualdad de derechos y su participación en la transformación social y política del país.

“Reconocemos su importante rol en la construcción de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, así como su valentía incansable en la lucha contra el patriarcado y defensa de la justicia social”, agregó en su mensaje.

El Día de la Mujer Boliviana se celebra cada 11 de octubre en homenaje al nacimiento de la educadora, poetisa y escritora Adela Zamudio, figura emblemática en la defensa de la educación y los derechos de las mujeres.

Mira la programación en Red Uno Play