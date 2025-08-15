Capturan a "viudas negras" acusadas de matar al joven boliviano Williams Quispe en Argentina

La Policía de Argentina capturó a dos mujeres acusadas de drogar y asesinar al joven boliviano Williams Quispe.

El hecho ocurrió el 15 de julio en el barrio Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, luego de que Quispe conociera a dos mujeres en un centro nocturno de San Martín.

Las detenidas, identificadas como Eugenia M. y Mariela Abigail M., fueron señaladas como integrantes de una banda conocida como “viudas negras”, dedicada a seducir, dopar y robar a hombres contactados a través de boliches o aplicaciones de citas.

Cuatro personas involucradas

Según la investigación, las jóvenes no actuaron solas. También están implicados Nelsi V. (23) y Román M. (26), capturados el 19 de julio.

Los cuatro están acusados de participar en el asesinato de Williams Quispe, quien fue hallado sin vida tras ser drogado con una sustancia conocida como “tusi”.

Allanamientos y evidencias

Durante los allanamientos, la policía secuestró un revólver calibre .22, el celular de la víctima, ropa usada en el hecho y una bolsa con tusi, presuntamente administrada a la víctima.

El grupo habría trasladado a Quispe hasta una vivienda. Allí lo drogó y despojó de sus pertenencias. El caso es investigado como homicidio agravado. Todos los implicados permanecen bajo custodia judicial.

