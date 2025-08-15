Video: ¡El animal gritaba de dolor! Estas son las terribles imágenes donde juegan “Cuchigol” con un cerdo vivo

Unas imágenes causaron impacto, donde se muestra el terrible momento en que personas que juegan en un campo deportivo, y usan como pelota a un cerdo vivo, y denominan al juego como “cuchigol”.

Según refieren el juego consiste en que los dos equipos pelean por obtener el cerdito vivo, y los empujan para que este posteriormente sea introducido a un arco, tal como si fuera un balón de fútbol. El equipo que logre su cometido es el ganador.

Las imágenes terribles generaron miles de comentarios ya que señalan que este tipo de hechos corresponde a maltrato animal.

Por dichos actos suscitados, la senadora Cecilia Requena denunció vacíos legales que permiten la normalización del maltrato animal en prácticas consideradas “tradicionales” en Bolivia, y propuso educar y sensibilizar para modificar costumbres que causan daño.

Pero no sería el único caso, también se había apreciado maltrato animal en las Corridas de Toros y la manipulación de boas en el desfile militar del 7 de agosto.

“Condena rotunda a la práctica del "cuchigol" en Guanay en la que un cerdito es usado como "pelota". Otro caso como el uso de boas vivas en el desfile militar y la Corrida de Toros, que refleja la normalización de la crueldad y el maltrato a los animales en el país, así como la impunidad, derivada de la falta de cumplimiento de la normativa de protección animal”, manifestó la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena.

