Comunidad

Rescatan a más de 100 perritos en Cochabamba que vivían en condiciones críticas en un depósito cerrado

Los perros vivían hacinados en condiciones críticas, sin atención ni alimento. Algunos serán dados en adopción.

Silvia Sanchez

29/09/2025 16:41

Foto Gamc
Cochabamba, Bolivia

En Cochabamba, el Departamento de Zoonosis rescató a más de 100 canes que eran mantenidos en condiciones insalubres dentro de un depósito en la zona del Cerro San Miguel, al sureste de la ciudad.

El operativo se realizó el pasado fin de semana y permitió intervenir un espacio en el que los animales presentaban cuadros de maltrato, desnutrición, diarrea y problemas respiratorios.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que los animales no estaban siendo comercializados en el municipio, sino que se encontraban en tránsito para ser trasladados a otras ciudades.

“En el operativo se identificó a cuatro personas responsables del transporte de los canes. El proceso continuará por la vía administrativa para que los infractores cumplan con las sanciones correspondientes, bajo el marco de la normativa vigente”, señaló Prudencio.

 

Prudencio manifestó que los perros que no presentan problemas de salud, serán puestos en adopción, después de una evaluación.

“A partir del jueves 2 de octubre se iniciará la inserción de los perritos que se encuentran saludables, con el fin de garantizarles un hogar digno; la otra parte de cachorros que están delicados tendrán un seguimiento estricto para mejorar sus condiciones de salud”, aseveró el funcionario municipal.

 

El proceso de adopción se realizará en coordinación con organizaciones animalistas y que los animales no serán devueltos a sus antiguos cuidadores debido al maltrato comprobado.

