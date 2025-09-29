Micro se estrella contra una broastería en El Alto; atribuyen falla en los frenos

Ocurrió en la ciudad de El Alto, un micro conocido como “lechuguitas”, se estrelló contra la pared de una broasteria y terminó dañando parte de la pared de una farmacia, en ambos sitios, provocó daños materiales de consideración.

Según el relato de los vecinos, el accidente se produjo debido a que el microbús habría perdido los frenos, y terminó subiendo una acera, para luego impactar con el inmueble.

“Ocho de la noche pasó el accidente, el micro ha perdido el control de los frenos y se entró ahí a la pensión, y la farmacia también está afectada”, dijo uno de los vecinos.

Otra de las vecinas, señaló que el negocio funciona como broasteria, y que afortunadamente, el día del accidente, cerraron temprano, por lo que no se registraron personas heridas.

El accidente, ahora es investigado por la Dirección de Tránsito, para determinar si existen responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play