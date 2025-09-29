TEMAS DE HOY:
caso de necrofilia ACCIDENTE Crimen en La Paz

34ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Micro se estrella contra una broastería en El Alto; atribuyen falla en los frenos

Afortunadamente el restaurante había cerrado temprano, y solo se registraron daños materiales.

Red Uno de Bolivia

29/09/2025 15:46

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ocurrió en la ciudad de El Alto, un micro conocido como “lechuguitas”, se estrelló contra la pared de una broasteria y terminó dañando parte de la pared de una farmacia, en ambos sitios, provocó daños materiales de consideración.

Según el relato de los vecinos, el accidente se produjo debido a que el microbús habría perdido los frenos, y terminó subiendo una acera, para luego impactar con el inmueble.

“Ocho de la noche pasó el accidente, el micro ha perdido el control de los frenos y se entró ahí a la pensión, y la farmacia también está afectada”, dijo uno de los vecinos.

 

Otra de las vecinas, señaló que el negocio funciona como broasteria, y que afortunadamente, el día del accidente, cerraron temprano, por lo que no se registraron personas heridas.

El accidente, ahora es investigado por la Dirección de Tránsito, para determinar si existen responsabilidades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD