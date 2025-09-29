¡Susto en Villa Fátima! Arde depósito con material odontológico y piden precaución por el humo

Una fuerte humareda provocó preocupación en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, al interior de una vivienda, funcionaba un depósito de algunos artículos odontológicos, el cual fue consumido por un incendio.

Vecinos alertaron a la Policía y los Bomberos sobre el incendio y rápidamente se organizaron para poder acudir al lugar, después de varias horas de trabajo, finalmente se logró controlar el fuego, el cual, presumen, inició por un corto circuito.

“Debido a un corto circuito es que se han quemado las cajas y el material ha hecho que no se pueda apagar rápidamente, se continúa enfriando, es un material muy fuerte en su expansión de humo”, informó el director de Bomberos, coronel Pavel Tovar.

Se indicó que en la zona se realizan trabajos de enfriamiento ya que se logró sofocar el fuego, y solicitaron precaución a los vecinos por el tema del humo, el cual sería muy denso y demoraría algunas horas en extinguirse.

Por otra parte, se inició con el proceso de investigación para confirmar que las causas del fuego, fue un corto circuito, ya que hallaron varios cables completamente quemados.

