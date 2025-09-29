[Video] Minibús se incendia en la ruta al Trópico y su chofer huye dejando una pasajera herida

Una mujer de 57 años terminó con serias quemaduras en el rostro y extremidades, después de que el minibús en el que se trasladaba desde el Trópico hacia Cochabamba, terminara en medio de llamas.

Según el reporte preliminar, el vehículo habría empezado a incendiarse mientras se encontraba en movimiento, fue entonces que el conductor detuvo su motorizado y los pasajeros empezaron a descender para poder protegerse, sin embargo, una de ellas, no logró salir rápidamente y fue alcanzada por el fuego.

El conductor se dio a la fuga durante el incidente, el motorizado terminó siendo consumido por el fuego, mientras algunos transportistas intentaron sofocar el fuego.

Poco tiempo después, personal policial llegó hasta el lugar para tomar el control de la situación e iniciar con el proceso de investigación.

La mujer que resultó herida fue trasladada al hospital de Villa Tunari, donde es atendida por sus quemaduras de segundo grado.

