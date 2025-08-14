La indignación se apodera de Guanajuato tras difundirse un video donde estudiantes del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM), en Pénjamo, hacen explotar a un gato utilizando pirotecnia, presuntamente como parte de una práctica escolar.

El material, publicado en redes sociales, muestra al felino atado con artificios pirotécnicos mientras es lanzado al aire, y el texto que acompaña la publicación: “O salimos buenos criminales o buenos criminólogos jajaja”, desató una ola de repudio en el país.

Frente al hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los detalles y deslindar responsabilidades. Por su parte, la institución educativa expresó su rechazo absoluto: “Reprobamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida y bienestar de cualquier ser vivo”, y aclaró que los hechos ocurrieron durante una actividad no autorizada y que el animal ya se encontraba sin vida antes de los hechos denunciados. EDUCEM inició además un procedimiento interno para sancionar a los responsables.

Escalofriante maltrato animal: estudiantes hacen explotar a un gato con pirotecnia (Video). Foto: RR.SS.

El acto provocó también la reacción de autoridades locales. El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, condenó la crueldad del acto y respaldó la investigación de la FGE. Mientras tanto, la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo aseguró que se actuará “con todo el peso de la ley” y reiteró que su gobierno no tolerará ninguna forma de maltrato animal.

La Asociación Civil Gaticos, que difundió las imágenes, denunció un incremento alarmante de la violencia extrema contra los gatos en la región. Hasta la fecha, en León se han rescatado 40 animales, de los cuales 10 fallecieron debido a las agresiones sufridas.

Este caso pone nuevamente en el centro del debate el maltrato animal en México, evidenciando la necesidad de medidas más estrictas y de educación ética en los centros académicos.

