Internacional

VIDEO: ¡Intentó adelantar! Motociclista pierde la vida aplastado por un tráiler

Un motociclista perdió la vida cuando intentó rebasar un tráiler por el lado izquierdo y perdió el control de su vehículo de dos ruedas.

Ligia Portillo

14/08/2025 9:57

VIDEO: ¡Intentó adelantar! Motociclista pierde la vida aplastado por un tráiler. Foto: Captura de pantalla
Guatemala

Un trágico accidente terminó con la vida de un motociclista la mañana del miércoles 12 de agosto de 2025, alrededor de las 6:21 a.m., en una carretera que conecta Escuintla con La Gomera, Guatemala.

El hombre, de 44 años, circulaba en una motocicleta roja cuando intentó rebasar un tráiler por el lado izquierdo. Por causas aún desconocidas, perdió el control, derrapó y cayó al pavimento, quedando atrapado bajo las llantas del pesado vehículo, que le pasó por encima, provocando su muerte instantánea.

El dramático momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de un puesto de comida cercano. Las imágenes muestran el impacto y la desesperación de los testigos, quienes se llevaron las manos a la cabeza al presenciar la tragedia.

El conductor del tráiler detuvo inmediatamente la marcha e intentó retroceder para auxiliar al motociclista, pero ya era demasiado tarde. Autoridades indican que el conductor podría enfrentar un proceso legal por homicidio culposo, mientras que la investigación continúa para esclarecer los detalles del accidente.

Imágenes sensibles:

 

