Violento ataque armado en Entre Ríos: Identifican a las víctimas, una falleció y otra está gravemente herida

Un nuevo episodio de violencia sacudió la noche de este miércoles al municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba. Un ataque a balazos, presuntamente perpetrado por sicarios, dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y otra gravemente herida en la zona de El Palmar.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas —identificadas como Cristian M. P. (26) y Ronaldo F. M. (31)— se encontraban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptadas por un motorizado tipo Noah, ocupado por al menos dos hombres armados. Los atacantes descendieron del vehículo y abrieron fuego sin piedad.

La brutalidad del ataque quedó registrada en la vagoneta Toyota Caldina, color plomo y con placa 2749-YSN, que presenta múltiples impactos de bala en las puertas laterales y en los parabrisas delantero y trasero. Según la información preliminar, Mamani recibió disparos en el abdomen y la rodilla derecha, mientras que Fernández fue alcanzado en el pecho y el antebrazo.

Uno de los heridos no logró sobrevivir, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al hospital Manco Kapac, donde permanece en estado crítico.

La Policía desplegó un operativo en la zona para resguardar la escena del crimen e iniciar las investigaciones. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras motivaciones. Los atacantes lograron huir con rumbo desconocido.

