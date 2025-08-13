¡Perdió la vida! Un hombre cayó del último piso de un hotel en el Prado de Cochabamba

La mañana de este miércoles, cerca de las 7:00, un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida tras caer desde uno de los últimos pisos de un hotel ubicado en pleno Prado, en el centro de Cochabamba.

El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, generó conmoción entre transeúntes y personal del lugar. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima no se encontraba hospedada en el hotel.

“El hecho se habría suscitado en el interior del hotel. No se conocen las causas ni el motivo del suceso; estos están en proceso de investigación. Más adelante se proporcionará mayor información”, informó el jefe de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Herlan Gómez.

Un hombre cayó del último piso de un hotel en el Prado de Cochabamba. Foto: Red Uno

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su identificación y la realización de la autopsia legal. La Policía, junto a la Fiscalía, trabaja para esclarecer si se trató de un accidente, un suicidio o si existieron otras circunstancias.

“Se llega a determinar que sí se habría lanzado de uno de los pisos del edificio. Las causas están en proceso de determinación, por lo que aún no se puede dar más datos”, precisó Gómez.

Mientras continúan las pericias, la incógnita sobre qué hacía el hombre en el lugar y qué ocurrió momentos antes de la caída.

