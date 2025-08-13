Quillacollo espera que la Unesco declare a Urkupiña Patrimonio de la Humanidad en 2026

La Festividad de la Virgen de Urkupiña, considerada la celebración religiosa y cultural más grande de Cochabamba y una de las más importantes de Bolivia, podría recibir en 2026 el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad otorgado por la UNESCO.

El director de Cultura de Quillacollo, Mauricio Zambrana, confirmó que veedores de la UNESCO estuvieron presentes en la última edición de la festividad, junto a representantes del Ministerio de Culturas y del Ministerio de Defensa.

“Tenemos entendido que sí, siempre vienen veedores a ver la festividad más grande que tenemos aquí en Cochabamba y en Bolivia, que es la Virgen de Urkupiña. El Ministerio de Culturas nos ha confirmado que se ha enviado la ratificación de la postulación ante la UNESCO y estamos en evaluación. Hay un alto grado de probabilidad de que en 2026 ya seamos patrimonio de la humanidad”, aseguró Zambrana.

La autoridad destacó que hasta el momento no existe ninguna observación que pueda frenar el proceso. “No hemos incumplido ningún requisito. Si tuviéramos observaciones, suspenderíamos el momento, pero no es el caso. Estamos a la espera de una respuesta positiva”, añadió.

La postulación, que resalta la riqueza cultural, la devoción religiosa y la proyección internacional de la festividad, busca consolidar a Urkupiña como un referente mundial de fe y tradición andina. De concretarse, se sumaría a la selecta lista de expresiones culturales bolivianas reconocidas por la UNESCO, como el Carnaval de Oruro o la música de las misiones jesuíticas.

