Centro de Cómputo Electoral en Santa Cruz listo para el recuento de votos del domingo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que el centro de cómputo para las elecciones generales ya está completamente instalado en el pabellón europeo de la Fexpocruz y listo para iniciar operaciones el próximo domingo 17 de agosto.

Se estima que el ingreso de actas y material electoral comenzará a partir de las 17:00 horas, cuando arriben los primeros sobres de seguridad desde los recintos de votación. El proceso seguirá un circuito por distintas áreas hasta llegar a la Sala Plena del TED, donde se dará inicio al recuento oficial de votos.

El procedimiento contará con la presencia de veedores internacionales, así como delegados de las organizaciones políticas en competencia, quienes podrán supervisar de forma directa cada etapa del cómputo para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana.

En la jornada de hoy también se realizó un simulacro de votación y conteo, con el objetivo de verificar el funcionamiento del sistema y los protocolos de recepción, digitalización y verificación de actas.

El TED cruceño reiteró que todas las áreas del centro de cómputo están equipadas y coordinadas para que el escrutinio departamental se realice de manera segura, ordenada y conforme a la normativa vigente.

